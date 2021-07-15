Джексон Палмер та Біллі Маркус створили Dogecoin у 2013 році. Вони ніколи не думали, що до цієї монети будуть ставитися серйозно. Співтворець улюбленої цифрової монети Ілона Маска категорично відмовився обговорювати гроші майбутнього.

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Один з творців Dogecoin розкритикував криптовалюти

Палмер розкритикував головних титанів світу криптовалют, заявивши, що цей ринок контролюють потужні "картелі заможних фігур". За його словами, вони еволюціонували, включивши багато тих самих інститутів, пов'язаних з централізованою фінансовою системою, яку нібито мали намір замінити. Крім того, він незадоволений принципами розповсюдження та продажу криптовалют.

В одному зі своїх твітів Палмер зазначив, що індустрія криптовалюти використовує мережу сумнівних професійних зв'язків, купує впливових осіб та ЗМІ, щоб зберегти назавжди культ швидкого збагачення, створений для отримання нових грошей від наївних та зневірених людей. Співзасновник Dogecoin визнав, що подібний вид фінансової експлуатації існував і до появи віртуальних грошей. Проте, він переконаний, що криптоіндустрія завдає шкоди пересічним людям, які приєднуються до неї.

Палмер також заявив, що криптовалюта подібна до прийняття найгірших елементів сучасної капіталістичної системи лише з обмеженим регулюванням: корупції, шахрайства, нерівності. Позицію Палмера підтримав й інший творець Dogecoin Біллі Маркус. Він заявив, що загалом його колега правий.

У просторі криптовалют існує багато жахливих людей, і я повністю розумію, чому він поставився до цього негативно. Я розумію його точку зору, і ми обидва бачили в основному негативну сторону всього цього,

– написав він у твітер.

Маркус розповів, що під час створення криптовалюти-жарту їхнім головним бажанням було додати до цієї індустрії трішки безтурботності, веселощів та інклюзивності, оскільки світ криптовалют може бути досить елітарним. На його думку, їм це вдалося.

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