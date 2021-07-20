Ілон Маск опублікував фотографію символу Dogecoin, який відбивається в його сонцезахисних окулярах.

До теми Ринок криптовалюти завойовує тренд, який може змінити світ: перспективи та прогнози

Dogecoin знову зростає в ціні

Бізнесмен змінив фото профілю у твітер після того, написав, що його син "тримає Dogecoin, як чемпіон". У результаті ціна криптовалюти-жарту зросла на 10%. Проте, цей стрибок не настільки потужний, як було кілька місяців тому. Але з іншої сторони Dogecoin подорожчав, навіть, попри те, що Джексон Палмер, один із засновників цифрової монети, ненадовго повернувся у твітер для того, щоб розкритикувати ринок цифрових валют.

Тоді як інший творець Dogecoin Біллі Маркус опублікував мем про вплив Ілона Маска на крипторинок. Цей пост є досить спірним, оскільки половина прибутку Dogecoin вже була знищена. За даними CoinDesk, Dogecoin зараз торгується за ціною 0,16 долара.

Dogecoin знову почав дорожчати / Інфографіка CoinDesk

Схоже, що прихильники цифрових грошей втомилися від твітів Ілона Маска. Цілком можливо, це похитнуло владу мільярдера, перетворивши її в чергову швидкоплинну примху. Dogecoin розпочав рік приблизно з 0,004 долара, але в травні зріс більш ніж на 15 000% до 0,70 долара. Однак, пізніше криптовалюта втратила в ціні понад 70% своєї вартості.

Ілон Маск – Dogefather

Dogecoin був створений у 2013 році як жарт, і його творці ніколи не думали, що до цієї криптовалюти будуть ставитися серйозно. Проте, все змінив Ілон Маск, який почав твітити про Doge. Прихильники криптовалюти у минулому критикували мільярдера за створення нестабільної ситуації на ринку. Деяким так набридли витівки Маска, що вони створили криптовалюту StopElon.

Цікаво Binance "спалила" токени на 393 мільйони доларів: як це вплинуло на ціну криптовалюти

Я думаю, що Ілон Маск хоче бути хлопцем з гумором. Але він повинен розуміти, що його твіти дійсно можуть рухати ринки,

– розповів гендиректор Binance Чанпен Чжао в інтерв'ю Bloomberg.

Як створити стабільне джерело доходу, інвестуючи онлайн на фінансових ринках? Дізнайтеся в експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.