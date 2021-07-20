Илон Маск опубликовал фотографию символа Dogecoin, который отражается в его солнцезащитных очках.

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Dogecoin снова растет в цене

Бизнесмен сменил фото профиля в твиттер после того, написал, что его сын "держит Dogecoin, как чемпион". В результате цена криптовалюты-шутки выросла на 10% . Однако, этот скачок не столь мощный, как было несколько месяцев назад. Но с другой стороны Dogecoin подорожал, даже, несмотря на то, что Джексон Палмер, один из основателей этой цифровой монеты, ненадолго вернулся в твиттер для того, чтобы раскритиковать рынок цифровых валют.

Тогда как другой создатель Dogecoin Билли Маркус опубликовал мем о влиянии Илона Маска на крипторынок. Этот пост является достаточно спорным, поскольку половина прибыли Dogecoin уже была уничтожена. По данным CoinDesk , Dogecoin сейчас торгуется по цене 0,16 доллара.

Dogecoin снова начал дорожать / Инфографика CoinDesk

Похоже, что сторонники цифровых денег устали от твитов Илона Маска. Вполне возможно, это поколебало власть миллиардера, превратив ее в очередную мимолетную прихоть. Dogecoin начал год примерно с 0,004 доллара, но в мае вырос более чем на 15 000% в 0,70 доллара. Однако позже криптовалюта потеряла в цене более 70% своей стоимости.

Илон Маск – Dogefather

Dogecoin был создан в 2013 году как шутка, и его создатели никогда не думали, что к этой криптовалюте будут относиться серьезно. Однако, все изменил Илон Маск, который начал твитить о Doge. Сторонники криптовалюты в прошлом критиковали миллиардера из-за создания нестабильной ситуации на рынке. Некоторым так надоели выходки Маска, что они создали криптовалюту StopElon .

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Я думаю, что Маск хочет быть парнем с юмором. Но он должен понимать, что его твиты действительно могут двигать рынки,

– рассказал гендиректор Binance Чанпен Чжао в интервью Bloomberg.