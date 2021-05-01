Владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks NBA Марк Кьюбан отметил, что стремительный рост Dogecoin, который был создан, как мем – это самая сумасшедшая история в мире.

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Dogecoin – лучше лотерейного билета

Миллиардер давно обратил внимание на эту криптовалюту через ее развлекательную и образовательную ценность. В марте он заявил, что фанаты Mavericks смогут рассчитываться за билеты и товары цифровыми валютами, в том числе и Dogecoin.

Кьюбан добавил, что Dogecoin возможно и не самая лучшая инвестиция в мире, но это однозначно лучше лотерейного билета. По его словам, эта виртуальная валюта – прекрасный способ начать разбираться в криптовалютах.

Биткоин похож на цифровую версию золота, Ethereum – на виртуальную версию валюты, а Dogecoin – это просто весело,

– добавил мужчина.

Dogecoin укрепляет позиции на рынке

Рыночная капитализация цифровой валюты сейчас составляет 46 миллиардов долларов. Стоит признать, что для актива, который был создан, как пародия на другие криптовалюты, это большой успех.

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В течение последнего года стоимость виртуальной валюты росла с бешеной скоростью. Важную роль в этом процессе сыграли известные личности, поддерживающие Dogecoin. Например, Илон Маск, который довольно часто публикует твиты о криптовалютах. Сейчас цена Dogecoin остановилась на уровне 36 центов.

Dogecoin укрепляет позиции на рынке / Инфографика Yahoo! Finance

Однако, некоторые инвестор не являются фанатами цифровой валюты. Они считают, что эта тенденция упрощает инвестирования и создает риски, которые могут нанести сильный удар вкладчикам, охваченным ажиотажем.