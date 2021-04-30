Далеко не все компании смогли настолько удачно монетизировать пандемию. Однако, пример Amazon демонстрирует, что коронавирус стал своеобразной поддержкой для корпорации.

Обратите внимание Dogecoin стремительно пошел вверх после твитов миллиардеров: кто повлияв на рынок

Марафон побед

В результате за первые три месяца текущего года заработок гиганта вырос на 44% . Компания Refinitiv обнародовала сравнения реальных доходов Amazon и прогнозов аналитиков:

прибыль – 15,79 доллара на акцию против прогнозируемых 9,54 доллара за актив;

доход – 108,52 миллиарда долларов против 104,47 миллиарда долларов, которые ожидали.

Руководство компании считает, что во втором квартале 2021 эта тенденция сохранится. Скорее всего, такой прогноз должно успокоить инвесторов Amazon, которые опасаются, что после пандемии темпы роста бизнеса замедлятся. По данным Amazon , за следующие три месяца они получат доход в размере от 110 до 116 миллиардов долларов, эксперты Уолл-стрит предусматривают – 108,6 миллиарда долларов.

Продажи Amazon выросли на 44% в первом квартале / Фото Unsplash

За пределами основного розничного сегмента, бизнес Amazon связан с облачными вычислениями и рекламой, тоже процветает. В частности, чистый объем продаж Amazon Web Services составляет 13,5 миллиарда долларов за аналогичный период. Это на 32% по сравнению с прошлым годом. Сколько корпорация зарабатывает с помощью рекламы точно сказать невозможно, поскольку эти данные внесены в категории "Другое", выручка которой выросла на 77%.

Наибольшие потери в этом квартале понесли физические магазины (Whole Foods Market, Amazon Books), доход которых продолжает падать. Прибыли этого сектора сократились на 16% до 3,9 миллиарда долларов.

Первый квартал 2021 также запомнится быстрым ростом продаж компании на международном уровне. С начала года доход компании из-за рубежа вырос на 60% , тогда как в Северной Америке всего – 40%.