Современным языком – это невзаимозаменяемые токены, которые работают на блокчейне. Чтобы это не было – мэм, картинка, песня, видео – NFT Это гарантия уникальности файла. При этом, в интернете может существовать сотни тысяч копий и скачать их может каждый желающий.

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Впрочем люди платят за эксклюзивность. NFT уже называют новой криптовалютой.

"NFT базируется на блокчейне. Можно сказать, что NFT – криптовалюта и логика ее работы почти такая же. Однако суть и цель NFT в том, что будучи единицей информации, каждая такая единица информации уникальна", – рассказал технический директор Wirex Руслан Колодяжный.

Популярность эта технология, как и многое в современном мире, приобрела, когда ее начали использовать звезды.

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NFT в Украине

В Украину этот тренд уже пришел. Сеть супермаркетов "Сильпо" на NFT выставила яйца, гречневый багет и другие свои популярные продукты. А "телевидение Торонто" через NFT продало свой мем "Жуй сраку". Финальная цена сделки составила 2,5 тысячи долларов.

Теоретически, это крутая форма поддержки именно цифрового контента, который сейчас можно поддержать только лайком или репостом. NFT дает возможность поддерживать конкретных криэйторов,

– отметил ведущий "телевидения Торонто" Максим Щербина.



Этот мем продали за 2,5 тысячи долларов / Скриншот

Криптоарт

Прежде всего NFT коснулось рынка искусства. Например, в марте 2021 года на аукционе christie's цифровую картину "повседневности. Первые 5 тысяч дней" художника Майка Винкелмана продали через NFT за 69 миллионов долларов.

В Украине криптоарт пока еще не может похвастаться такими рекордами, но также набирает обороты. Участники украинского криптоарт комьюнити под названием Cryptoart Unites говорят, что сейчас в Украине есть примерно несколько десятков активных NFT-художников, но заработать на этом пока что не так просто, как кажется на первый взгляд – вам нужно быть уже популярным.

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Никита Худяков – мультидисциплинарный художник и культурный менеджер. По его словам, что украинские NFT-художники сегодня активно развиваются. Одним из наиболее успешных является Юрий Мирон. Его работы покупают за десятки тысяч долларов.

Несмотря на то, как будет расти или уменьшаться криптоарт-сообщество, спадет ли хайп, сама технология достаточно удобна, чтобы можно было продолжать работать с ней тем, кто создает именно цифровое искусство,

– считает мультидисциплинарный художник Худяков.

Пока же украинское NFT-искусство только набирает обороты. На середину мая запланирована выставка в Харькове, где крипто-художники покажут свои работы на 120 экранах.