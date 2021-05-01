Власник баскетбольної команди Dallas Mavericks NBA Марк Кубан зазначив, що стрімкий ріст Dogecoin, який був створений, як мем – це найбожевільніша історія у світі.

Варте уваги Новий вид криптовалюти – NFT: українці активно продають і купують меми, відео та картини

Dogecoin – краще лотерейного білета

Мільярдер давно звернув увагу на цю криптовалюту через її розважальну та освітню цінність. У березні він заявив, що фанати Mavericks зможуть розраховуватися за квитки та товари цифровими валютами, в тому числі й Dogecoin.

Кубан додав, що Dogecoin можливо і не найкраща інвестиція у світі, але це однозначно краще лотерейного білета. За його словами, ця віртуальна валюта – прекрасний спосіб почати розбиратися в криптовалютах.

Біткойн схожий на цифрову версію золота, Ethereum – на віртуальну версію валюти, а Dogecoin – це просто весело,

– додав чоловік.

Dogecoin зміцнює позиції на ринку

Ринкова капіталізація цифрової валюти наразі становить 46 мільярдів доларів. Варто визнати, що для активу, який був створений, як пародія на інші криптовалюти, це неабиякий успіх.

Цікаво Марафон перемог: продажі Amazon зросли майже на 50%

Протягом останнього року вартість віртуальної валюти зростала з шаленою швидкістю. Важливу роль у цьому процесі зіграли відомі особи, які підтримують Dogecoin. Наприклад, Ілон Маск, який досить часто твітить про криптовалюту. Зараз ціна Dogecoin зупинилася на рівні 36 центів.

Dogecoin зміцнює позиції на ринку / Інфографіка Yahoo!Finance

Проте, деякі інвестор не є фанатами цифрової валюти. Вони вважають, що ця тенденція спрощує інвестування та створює ризики, які можуть завдати сильного удару вкладникам, охопленим ажіотажем.

Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій в експертів Forex Club.