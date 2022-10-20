В Европейской комиссии, которая является высшим исполнительным органом ЕС, заявили, что зима 2022 – 2023 годов принесет ряд мощных вызовов для Украины.

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Новая помощь от Евросоюза

Европейская комиссия подчеркнула, что на этом фоне нужно быть готовыми. Поэтому ЕС увеличит гуманитарную помощь для Украины 175 миллионов евро. Главная цель – защитить наиболее уязвимых жителей Украины. Из них 25 миллионов евро передадут на операции в Молдове, по данным официального сайта комиссии.

Интересно! Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что ЕС передал Украине 2 миллиарда евро для поддержания экономической устойчивости страны. Он добавил, что это часть более масштабного пакета помощи.

Речь идет об обеспечении таких потребностей как образование, еда, доступ к воде и защите от холодов, заявил евро комиссар по управлению кризисами Янез Ленарчич. Кроме того, в рамках программы rescEU развернут временные укрытия на зиму в нескольких городах Украины:

Ровно,

Бучи,

Харьков.

В рамках первого пилотного проекта в Украине будет размещено более 1500 временных приютов с кроватями и обогревателями. Временные жилые единицы, оборудованные всеми базовыми элементами, доставят в Украину из чрезвычайных запасов rescEU, размещенных в Швеции. "Общественное".

Важно! В общей сложности с новым траншем ЕС уже передал Украине более 500 миллионов евро на гуманитарную помощь в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

Европейская комиссия также приобрела Комиссия тысячи коек для предоставления временно перемещенным лицам и беженцам, которые можно будет использовать в центрах временного размещения. Отмечают, что организация этих приютов – это временное решение.