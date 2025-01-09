Действительны ли доллары 1996 года в Украине

Доллары 1996 года, как правило, называют "старыми". Это неофициальный термин, который связан с тем, что следующие серии банкнот выпускали с обновленным дизайном и элементами защиты. Поэтому у украинцев порой возникают проблемы с обменом так называемых "старых" долларов. Об этом пишет 24 Канал.

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Однако Национальный банк Украины неоднократно заявлял, что действительными являются все доллары, которые выпустили с 1914 года. Доллары 1996 года выпуска не являются исключением. Поэтому, банки и пункты обмена в Украине должны их обменивать без проблем. Но банкноты обязательно должны быть в надлежащем состоянии для обмена.

Как выглядят доллары 1996 года выпуска / Фото "Экономическая правда"

Важно! Банки и небанковские учреждения могут не принимать доллары, которые имеют признаки значительного износа и/или повреждения. Также финансовые учреждения отказывают проводить операции с купюрами доллара, которые при проверке оказались фальшивыми.

Также стоит добавить, что Федеральная резервная система США не сообщала о введении ограничений на использование таких банкнот для проведения расчетов.