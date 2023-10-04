На презентации новой услуги присутствовали министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут. Именно эти два ведомства работали над этим проектом.

Интересно Ставка на перспективу: как выйти на совершенно новый уровень финансовой свободы

В Дии запустили новую услугу

Теперь вкладчики банков, объявивших о банкротстве смогут получить возмещение прямо в мобильном приложении через услугу, использовав новую услугу – Возврат вкладов. Деньги можно вывести на карту или открыть новую карту еПоддержка. Для этого следует обратиться к одному из банков-агентов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Светлана Рекрут добавила, что с 24 февраля 2022 года Фонд уже выплатил вкладчикам возмещение на сумму в более 8 миллиардов гривен. Чиновница добавила, что у жителей Украины есть три опции для получения средств от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Первая – прийти в ближайшее отделение выбранного банка-агента. Вторая – воспользоваться инструментом дистанционных онлайн выплат, который предлагают своим клиентам пять наших банков-агентов. А теперь еще есть и третья опция – подать заявление и получить возмещение в несколько кликов через услугу Возврат вкладов в приложении Дия,

– рассказала Светлана Рекрут.

Михаил Федоров рассказал, что запуск новой услуги в Дии – это еще один шаг к построению, по его словам, "самого удобного государства с точки зрения получения государственных услуг". Министр подметил, что сегодня речь идет о 1,4 миллиона счетов на сумму в 3,2 миллиарда гривен. Чиновник в телеграмме также указал, что новая услуга в Дии доступна для вкладчиков 34 банков, которые обанкротились.

Инструкция для получение услуги Возврат вкладов в Дии:

Авторизация в мобильном приложении;

Раздел Услуги – Возврат вкладов;

– Возврат вкладов; Выбрать обанкротившийся банк, в котором имели счет. Если человек хранил деньги сразу в нескольких банках, то заявления следует подавать отдельно;

Выбрать карту еПоддержка, на которую начислят средства;

уточнение контактных данных для связи;

Проверка заявления. В частности, там будет указана сумма, доступная для выплаты;

сумма, доступная для выплаты; Подписание заявления через Дия.Подпись.

Обратите внимание! После выполнения всех выше упомянутых шагов система сразу посылает заявление в банк. Процесс ее обработки и перечисления средств займет до трех рабочих дней.

Важные уточнения относительно карты еПоддержка:

Счет обязательно должен быть открыт в банке-агенте, который является участником услуги и партнером Фонда возмещения вкладов физических лиц;

банке-агенте, который является участником услуги и партнером Фонда возмещения вкладов физических лиц; Также в приложении всего за несколько кликов можно открыть новую карту еПоддержка одного из банков-агентов Фонда В этот перечень входят следующие кредиторы: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.

https://youtu.be/qW6HvVjJrD8?si=2E9kx7A7xP_8Ur1b

Напомним, что в Дии можно также покупать военные облигации. Правительство утвердило порядок подачи соответствующих заявлений еще в конце сентября 2022 года. Непосредственно в мобильном приложении эта функция начала работать с 3 октября. В Минцифры добавили, что через три дня после запуска этой услуги украинцы пополнили государственный бюджет Украины на 25 миллионов гривен.