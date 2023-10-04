На презентації нової послуги були присутні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та очільниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут. Саме ці два відомства працювали над цим проєктом.

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У Дії запустили нову послугу

Відтепер вкладники банків, які оголосили про банкрутство зможуть отримати відшкодування просто у мобільному застосунку, використавши нову послугу – Повернення вкладів. Гроші можна вивести на картку або відкрити нову картку єПідтримка. Для цього варто звернутися до одного із банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Світлана Рекрут додала, що з 24 лютого 2022 року Фонд уже виплатив вкладникам відшкодування на суму в понад 8 мільярдів гривень. Чиновниця додала, що жителі України мають три опції для отримання коштів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Перша – прийти до найближчого відділення вибраного банку-агента. Друга – скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат, який пропонують своїм клієнтам п’ять наших банків-агентів. А відтепер ще є й третя опція – подати заяву та отримати відшкодування в кілька кліків через послугу Повернення вкладів у застосунку Дія,

– розповіла Світлана Рекрут.

Михайло Федоров розповів, що запуск нової послуги у Дії – це ще один крок до побудови, за його словами, "найзручнішої держави з точки зору отримання державних послуг". Міністр підмітив, що на сьогодні йдеться про 1,4 мільйона рахунків на суму у 3,2 мільярда гривень. Урядовець у телеграм також вказав, що нова послуга у Дії доступна для вкладників 34 банків, які збанкрутували.

Інструкція для отримання послуги Повернення вкладів у Дії:

Авторизація у мобільному застосунку;

Розділ Послуги – Повернення вкладів;

– Повернення вкладів; Обрати збанкрутілий банк, у якому мали рахунок. Якщо людина зберігала гроші відразу у кількох банках, то заяви потрібно подавати окремо;

Обрати картку єПідтримка, на яку нарахують кошти;

Уточнення контактних даних для звʼязку;

Перевірка заяви. Зокрема, там буде вказана сума, яка доступна до виплати;

сума, яка доступна до виплати; Підписання заяви через Дія.Підпис.

Зверніть увагу! Після виконання всіх вище згаданих кроків, система відразу надсилає заяву в банк. Процес її опрацювання та перерахування коштів займе до трьох робочих діб.

Важливі уточнення щодо картки єПідтримка:

Рахунок обов'язково має бути відкритий у банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду відшкодування вкладів фізичних осіб;

банку-агенті, який є учасником послуги та партнером Фонду відшкодування вкладів фізичних осіб; Також у застосунку всього за кілька кліків можна відкрити нову картку єПідтримка одного з банків-агентів Фонду. До цього переліку входять такі кредитори: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

https://youtu.be/qW6HvVjJrD8?si=2E9kx7A7xP_8Ur1b

Нагадаємо, що у Дії також можна купувати військові облігації. Уряд затвердив порядок подачі відповідних заяв ще наприкінці вересня 2022 року. Безпосередньо у мобільному застосунку ця функція почала працювати з 3 жовтня. У Мінцифри додали, що за три дні після запуску цієї послуги українці поповнили державний бюджет України на 25 мільйонів гривень.