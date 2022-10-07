Как покупка облигаций помогает государству

Деньги с покупки облигаций попадают в бюджет. Далее средства из бюджета идут на финансирование армии, медицинское направление, начисляется заработная плата военным. Каждая гривна, каждая облигация – это инвестиция в деоккупацию городов и территорий.

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Приобретая облигации, вы не только поддерживаете государство, но и получаете прибыль. Ведь облигации работают как депозит — сначала вы вкладываете средства, а затем получаете их обратно с процентами,

– подчеркнули в Минцифри.

Ранее Федоров объяснял, что по своей специфике облигации похожи на депозит. То есть покупая ценные бумаги, человек может получить эти средства обратно через 3 или 6 месяца, или год, а также дополнительные от 11% до 16%.

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Справка:

Военные облигации – это заемные ценные бумаги, выпущенные правительством Украины с целью финансирования военных операций во время войны. Они способствуют скоплению средств на ведение войны.

Как купить военные облигации в Дии