Как покупка облигаций помогает государству
Деньги с покупки облигаций попадают в бюджет. Далее средства из бюджета идут на финансирование армии, медицинское направление, начисляется заработная плата военным. Каждая гривна, каждая облигация – это инвестиция в деоккупацию городов и территорий.
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Приобретая облигации, вы не только поддерживаете государство, но и получаете прибыль. Ведь облигации работают как депозит — сначала вы вкладываете средства, а затем получаете их обратно с процентами,
– подчеркнули в Минцифри.
Ранее Федоров объяснял, что по своей специфике облигации похожи на депозит. То есть покупая ценные бумаги, человек может получить эти средства обратно через 3 или 6 месяца, или год, а также дополнительные от 11% до 16%.
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Как купить военные облигации в Дии
- Обновите приложение до последней версии;
- В услугах найдите военные облигации;
- Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
- Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации;
- Укажите количество облигаций;
- Введите контактные данные и выберите карту еПоддержки, на которую получите выплаты через некоторое время;
- Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру;
- Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации;
- Ожидайте уведомления от Дии. Зачисление на счет в ценных бумагах производится в течение трех рабочих дней.