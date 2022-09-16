Шмыгаль добавил, что правительство активно работает в этом направлении, налаживая сотрудничество с партнерами из-за рубежа, а также повышает самодостаточность экономической и финансовой систем Украины, пишет 24 канал.
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Новая опция для украинцев
В Кабмине подчеркнули, что в этом контексте речь идет о стимулах для национальной экономики, поддержке для сектора занятости, процессе поиска новых инструментов для усиления поступлений в государственный бюджет, но в то же время избежать увеличения налогов.
В современных реалиях очень важную роль для финансирования ВСУ играют военные облигации. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину уже приобрели ценные бумаги стоимостью более 100 миллиардов гривен. Это вклад как бизнеса, так и рядовых людей.
На заседании правительства в пятницу, 16 сентября, было принято решение о новом варианте приобретения военных облигаций. Теперь каждый гражданин Украины в возрасте от 18 лет сможет купить ценные бумаги в приложении Дия, чтобы поддержать оборонный сектор государства. Для этого нужно будет выполнить следующий алгоритм:
- заполнить заявку,
- выбрать вид военных облигаций,
- купить ценные бумаги.