Международное агентство S&P Global Ratings изменило свою оценку позиций Беларуси в финансовом мире. Следовательно, организация объявила об ограниченном дефолте для страны путем снижения ее кредитного рейтинга в иностранной валюте.

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В S&P Global Ratings объявили ограниченный дефолт беларуси

Главная причина такого шага S&P Global Ratings – беларусь не выполнила свои обязательства по выплате дохода по покупным на сумму в размере 23 миллионов долларов по еврооблигациям до 2027 года.

К теме! 27 июня 2022 года впервые за 100 лет россия испытала дефолт по внешнему долгу. До этого в Москве пытались найти варианты, как избежать этого сценария. Поэтому Россия перечислила 100 миллионов долларов в российских рублях.

Интересно, что технически официальный минск провел транзакцию, но правительство сделало это в белорусских рублях. Дело в том, что использование этой валюты не предусмотрено для выплат согласно стартовым условиям облигаций. Срок выплаты средств был назначен на 29 июня 2022 года. Однако власти беларуси пытаются найти альтернативный вариант для погашения долга в долларах США.

В агентстве сообщили, что официальный минск выявил ряд трудностей технического характера при попытках провести транзакции в иностранной валюте, чтобы рассчитаться с некоторыми иностранными кредиторами.

Белоруссия существенно ограничена или вообще потеряла право доступа к глобальной финансовой инфраструктуре в связи с санкциями стран Запада из-за поддержки с самого начала военной агрессии россии против Украины. Поэтому в S&P Global Ratings добавили, что каналы выплаты долга в долларах США, в том числе и о еврооблигациях, больше недоступны для беларуси.

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