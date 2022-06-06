России грозит исторический дефолт. Дело в том, что 25 мая Минфин США отказался продлевать для государства-агрессорки действие лицензии, с которым Москва могла бы продолжать обслуживать внешний долг в долларах США.

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До принятия этого решения Россия могла выполнять свои обязанности перед иностранными инвесторами, осуществляя выплаты в долларах через американские и международные банки.

Россия на грани дефолта

В пятницу Министерство финансов России перечислило 100 миллионов долларов для выплат процентов по еврооблигациям в рублях на счет одного из финучреждений. Если же эти деньги не получают иностранные инвесторы, то это будет означать дефолт в России. Для осуществления этого платежа предусмотрен льготный период в течение 30 дней.

Государство-агрессорка может объявить дефолт впервые с 1917 года, несмотря на заявления Кремля, что у них достаточно средств, чтобы выполнить свои финансовые обязательства перед иностранными инвесторами

Еще 2 млрд долларов Россия должна выплатить до конца года. Однако по некоторым облигациям, выпущенным после 2014 года, возможно производить выплаты в рублях или других альтернативных валюты по условиям контрактов.

Позиция государства-агрессорки

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил российским СМИ, что Москва продолжит выполнять свои обязательства по внешним долгам в рублях. В то время как иностранным инвесторам с еврооблигациями необходимо будет открыть счета в рублях и твердой валюте в российских банках, чтобы получить свои деньги.

По его словам, это будет сродни схеме, которую они предложили покупателям российского газа, чтобы получать оплату в рублях. Это работает следующим образом:

российская сторона получает денежные средства в иностранной валюте;

конвертирует эти деньги в рубли от имени покупателей газа.

Такой же механизм предлагает Россия и иностранным инвесторам. Единственное отличие – все будет работать в обратном порядке и будет проходить через Национальный расчетный депозитарий. В настоящее время это финучреждение не попало в санкционный список США, в отличие от ЕС. Санкции от Евросоюза еще больше усугубили ситуацию для России.

Мнение экспертов

Эксперт компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш считает, что иностранные инвесторы вряд ли согласятся на условия государства-агрессорки по открытию счетов в российских банках.

Они не собираются вредить своей репутации или рисковать из-за несоблюдения требований, проходя через этот процесс для нескольких сотен миллионов долларов. Они не хотят попасть во вторичные санкции от США,

– подчеркнул Тимоти Эш.

Кроме того, он достаточно скептически оценивает возможность России избежать признания страны неплатежеспособной по иностранным международным долгам. институциями и рейтинговыми агентствами. Эксперт допустил, поскольку все выплаты в рублях будут заблокированы Минфином США, инвесторы не получат денежные средства. По его мнению, так или иначе, варианты для России завершатся.

Важно! Кроме того, Тимоти Эш добавил, что в России действительно уже может быть дефолт. Дело в том, что две купонные выплаты по облигациям федерального займа в рублях в начале марта еще не поступили к владельцам ценных бумаг.

Есть также важные вопросы относительно того, как иностранные инвесторы, индивидуальные или институциональные, будут открывать счета в российских банках с учетом санкций против России или как средства, которые храню на счетах российских финансовых учреждений, можно репатриировать без нарушения санкций. Владельцы облигаций, возможно, не захотят использовать этот шанс и предпочтут оставаться в рамках санкций, проходя через судебную процедуру дефолта.