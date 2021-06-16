На пресс-конференции Евро-2020 португальский футболист забрал бутылки Coca-Cola из кадра и посоветовал пить воду. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что производитель безалкогольного напитка – это один из главных спонсоров чемпионата.

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Coca-Cola теряет миллиарды долларов

Фондовый рынок отреагировал на поступок Роналду очень быстро. Акции компании почти мгновенно упали в цене с 56,10 до 55,22 доллара за актив или на 1,6% . Рыночная стоимость компании снизилась с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов. Суммарно компания потеряла более 4 миллиардов долларов. По состоянию на 16 июня стоимость ценных бумаг компании колеблется в пределах 55,41 доллара.

Акции Coca-Cola упали в цене из-за поступка Роналду / Инфографика Yahoo! Finance

Компания Coca-Cola уже отреагировала на поступок Роналду. Компания заявила, что каждый имеет право на свои предпочтения в напитках. Однако, инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что все не так, как кажется на первый взгляд. По его словам, Роналду – не Илон Маск, а его поступок на пресс-конференции не повлиял на акции Coca-Cola. 14 июня, в Coca-Cola был день выплаты дивидендов. Соответственно, за день до этого в цену акций входила будущая выплата дивидендов. А уже 14-го июня бумага торговалась без них. Вот и все. В результате чисто техническое событие. Рынок преставился после точки отсечения. Все, у кого акции на эту дату ждут платежа. Все остальные покупают акции уже без учета дивидендов. А в Кока-колы все хорошо. У Роналду тоже,

– написал эксперт в фейсбуке.

"Сладкое" прошлое Криштиану Роналду

Интересно, что футболист не всегда был столь категоричным в отношении сладких напитков. После поступка португальца в сети набирает популярность рекламный ролик Coca-Cola с его участием. Похоже, что ролик был частью масштабной кампании по популяризации безалкогольного напитка перед Чемпионатом мира по футболу в 2006 году. По сюжету, женщина открывает холодильник и находит там бутылки Coca-Cola с анимированными изображениями Роналду, которые играют в футбол.

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Реклама Coca-Cola с Криштиану Роналду: смотреть видео

К сожалению, неизвестно, сколько футболист получил за сотрудничество с Coca-Cola, однако в 2009 году The Guardian написала, что Роналду участвовал в кампании, в рамках которой рекламировал индонезийский энергетический напиток Extra Joss. П о данным издания, футболист заработал почти 17 миллионов долларов США.