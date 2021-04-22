Итальянский футбольный клуб Ювентус переживает не лучшие времена. Акции ФК резко упали в цене на фондовых биржах. Что стало причиной неожиданного обвала – читайте дальше.

К этому падению акции Ювентуса росли в цене. Например, на фоне новостей о создании Суперлиги активы футбольного клуба выросли на 10% .

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Причина обвала

Главная причина стремительного падения стоимости акций – это распад Суперлиги, которая должна была стать новым футбольным турниром Европы. "Авторами" амбициозного проекта стали 12 футбольных клубов:

Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити,

Тоттенхэм,

Ливерпуль,

Челси,

Арсенал,

Барселона,

Атлетико,

Реал,

Милан,

Интер,

Ювентус.

Однако, были и те, кто выступал против создания нового спортивного турнира. В частности, речь идет о УЕФА, Серию А, ФИФА. Кроме того, эту идею поддерживали футбольные фанаты во всем мире. "Мессией" сопротивления был президент испанского Реала Флорентино Перес.

На фоне мощного сопротивления, 20 апреля футбольные клубы Манчестер Сити и Челси отказались участвовать в Суперлиге. До конца суток все английские команды объявили о выходе из проекта. Позже к этой акции присоединились итальянские Интер, Милан и Атлетико. В результате президент Ювентуса Андреа Аньелли заявил о провале этой инициативы.

Мощный удар

Однако, все имеет свою цену. Ювентус расплачивается за свою ошибку через листинг на фондовой бирже. На Миланской бирже акции знаменитого футбольного клуба упали сразу на 13,5%, а на Нью-Йоркской – на 11% за два дня. Отныне один актив стоит 0,75 евро и 16,42 доллара соответственно.

Итальянский футбольный клуб и так переживает не лучшие времена в финансовом плане, так обесценивание его ценных бумаг на фондовых рынках однозначно не улучшает ситуацию.

Акции Ювентуса начали стремительно падать в цене / Инфографика Yahoo!Finance

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