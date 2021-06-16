На пресконференції Євро-2020 португальський футболіст забрав пляшки Coca-Cola з кадру та порадив пити воду. Пікантності ситуації додає той факт, що виробник безалкогольного напою – це один з головних спонсорів чемпіонату.
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Coca-Cola втрачає мільярди доларів
Фондовий ринок відреагував на вчинок Роналду з надзвичайною швидкістю. Акції компанії майже миттєво впали в ціні з 56,10 до 55,22 долара за актив або на 1,6%. Ринкова вартість компанії знизилася з 242 мільярдів доларів до 238 мільярдів доларів. Сумарно компанія втратила понад 4 мільярди доларів. Станом на 16 червня вартість цінних паперів компанії коливається в межах 55,41 долара.
Акції Coca-Cola впали в ціні через вчинок Роналду / Інфографіка Yahoo!Finance
"Солодке" минуле Кріштіану Роналду
Цікаво, що футболіст не завжди був настільки категоричним щодо солодких напоїв. Після вчинку португальця в мережі набирає популярність рекламний ролик Coca-Cola за його участі. Схоже, що ролик був частиною масштабної кампанії з популяризації безалкогольного напою перед Чемпіонатом світу з футболу у 2006 році. За сюжетом, жінка відкриває холодильник і знаходить там пляшки Coca-Cola з анімованими зображеннями Роналду, які грають у футбол.
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Реклама Coca-Cola з Кріштіану Роналду: дивитися відео
На жаль, невідомо, скільки футболіст отримав за співпрацю з Coca-Cola, проте у 2009 році The Guardian написала, що Роналду брав участь в кампанії, в рамках якої рекламував індонезійський енергетичний напій Extra Joss. за даними видання, футболіст заробив майже 17 мільйонів доларів США.