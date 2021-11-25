Цифровая революция в действии: словарь Collins English Dictionary назвал слово 2021 года
Источник:Collins Dictionary
Цифровая революция продолжает набирать обороты и изменять культуру, отношения и способы ведения бизнеса. Очередным доказательством этого является слово 2021 года, которое выбрали составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary.
В целом криптовалюты стали испытанием для доминирования традиционных форм денег. Объединение денег и интернета приводит к главному слову 2021 года – аббревиатуры NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), которая в течение последних 12 месяцев постоянно появлялась в прессе и социальных сетях.
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Главное слово 2021 года
Составители словаря определяют NFT как "уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на такие активы, как произведение искусства или предмет коллекционирования". Другими словами, это фрагмент цифровых данных, фиксирующий, кому принадлежит определенный виртуальный актив.К теме В 2020 году словарь Collins Dictionary назвал важнейшим словом "локдаун", что, по мнению экспертов, означает введение строгих ограничений на поездки, социальное взаимодействие и доступ к общественным пространствам. В то время как по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслова" этот статус получило слово "коронавирус".
Воображение публики в контексте NFT захватила возможность использования этой технологии для продажи произведений искусства. К примеру, на аукционе Сhristie's была продана работа американского цифрового художника Beeple, настоящее имя которого Майк Винкельманн. Официальный сайт крупнейшего аукционного дома в мире сообщает, что коллаж "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS" ушел из-под молотка за более чем 69 миллионов долларов.
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Интересные примеры с рынка NFT:
- С помощью технологии NFT продают совершенно разные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Лотом одного аукциона стала настоящая киевская квартира.
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В общем, они обращают внимание на искусство. Украина даже входит в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть поклонники этой технологии. В частности, Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".
- Художник из Австралии Bosslogic решил отметить успехи Месси и создал NFT- коллекцию "The Messiverse".
- Известный рэпер Snoop Dogg является давним поклонником криптовалют. В частности, он одним из первых стал говорить о биткоине. Рэпер ошеломил криптосообщество, заявив, что именно он стоит за известной NFT-коллекцией – CozmoMedici.