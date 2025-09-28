Какие доллары сейчас устаревшие?

В то же время финучреждения могут иметь проблемы с проверкой долларовых купюр, выпущенных до 1996 года, пишет 24 Канал.

Дело в том, что с этого года долларовые банкноты были модернизированы. В частности, на них появились новые элементы защиты.

Именно поэтому финучреждения могут:

отказаться принимать доллары, выпущенные до 1996 года из-за невозможности их проверки;

или же требовать дополнительную комиссию для проверки таких банкнот.

Какие доллары могут не принимать обменники?

Финучреждения Украины имеют право не принимать:

Фальшивые банкноты. Их передают на дополнительную проверку НБУ. Если подтвердится, что это подделка, купюру отдают в правоохранительные органы для расследования.

Значительно изношенные. Для таких банкнот осуществляется процедура инкассо.

Заметим, что понятие "незначительно изношенные" было отменено еще в 2023 году. НБУ утвердил эти изменения, чтобы нивелировать влияние "человеческого фактора" на оценку банкноты.

Что нужно знать о долларах сейчас?

В прошлом веке существовала банкнота 100 000 долларов. Она не была в наличном обращении. Эту купюру применяли только для внутренних операций между банками ФРС, сообщает National Museum of American History.

Ранее номиналов долларовых купюр было значительно больше. В частности, существовали банкноты 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, впоследствии их вывели из обращения.