Какие доллары сейчас устаревшие?
В то же время финучреждения могут иметь проблемы с проверкой долларовых купюр, выпущенных до 1996 года, пишет 24 Канал.
Читайте также Самый богатый регион: где в Украине больше всего полезных ископаемых
Дело в том, что с этого года долларовые банкноты были модернизированы. В частности, на них появились новые элементы защиты.
Именно поэтому финучреждения могут:
- отказаться принимать доллары, выпущенные до 1996 года из-за невозможности их проверки;
- или же требовать дополнительную комиссию для проверки таких банкнот.
Какие доллары могут не принимать обменники?
Финучреждения Украины имеют право не принимать:
- Фальшивые банкноты. Их передают на дополнительную проверку НБУ. Если подтвердится, что это подделка, купюру отдают в правоохранительные органы для расследования.
- Значительно изношенные. Для таких банкнот осуществляется процедура инкассо.
Заметим, что понятие "незначительно изношенные" было отменено еще в 2023 году. НБУ утвердил эти изменения, чтобы нивелировать влияние "человеческого фактора" на оценку банкноты.
Что нужно знать о долларах сейчас?
В прошлом веке существовала банкнота 100 000 долларов. Она не была в наличном обращении. Эту купюру применяли только для внутренних операций между банками ФРС, сообщает National Museum of American History.
Ранее номиналов долларовых купюр было значительно больше. В частности, существовали банкноты 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, впоследствии их вывели из обращения.
Как изменится курс доллара в Украине?
С 29 сентября по 5 октября курс на межбанке будет находиться в диапазоне 41,25 – 41,65 гривны за доллар. На наличном рынке люфт ожидается – 41,20 – 41,50 гривны за доллар.