Какая купюра притягивает деньги
Магнитом для денег называют сразу несколько вариантов купюр. В частности, счастливой банкнотой считается та, где первые две цифры ее номера соответствуют дню или месяцу рождения владельца, сообщает 24 Канал.
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Обратите внимание! Самой мощной считается купюра, где номер полностью совпадает с датой рождения ее владельца. Последовательность цифр в этом числе значения не имеет.
Считается также, что счастливыми купюрами являются:
- банкноты с кодом 8;
Обратите внимание! Для вычисления числового кода нужно сложить все цифры номера купюры. Суммировать нужно до тех пор пока не получится однозначное число.
- купюра, где в номере есть цифры 7 и 8;
- буквенная серия совпадает с инициалами владельца.
Как сделать так, чтобы купюра приносила удачу
Чтобы такая купюра приносила удачу, нужно ее активировать. Для этого необходимо хранить банкноту в кошельке отдельно и всегда носить этот "магнит" с собой.
К тому же такую купюру ни в коем случае нельзя:
- давать в долг;
- разменивать.