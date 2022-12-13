Индекс доллара США остается стабильным, хотя и на рынке зафиксирован минимальный спад. Добавляют, что такая динамика продиктована тем, что вскоре обнародуют новые данные по инфляции в стране с первой экономикой мира.

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Также на декабрь запланировано последнее в этом году заседание чиновников Федерального резерва. Reuters. Это также является фактором влияния, поскольку решения американского регулятора оказывают непосредственное влияние на позиции доллара на рынке.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

Во вторник, 13 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 104,94 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,18%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали. до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

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