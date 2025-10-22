Какие цены на золотой лом в Украине?

В частности 22 октября ценник несколько снизился, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на среду, 22 октября, закупочные цены следующие:

если золото 333 пробы – 1 862,04 гривны за грамм; 375 пробы – 2 096,89 гривны за грамм; 500 пробы – 2795,85 гривны за грамм; 583 пробы – 3259,96 гривны за грамм; 585 пробы – 3271,14 гривны за грамм; 750 пробы – 4193,78 гривны за грамм; 900 пробы – 5032,53 гривны за грамм; 999 пробы – 5586,11 гривны за грамм.

Обратите внимание! Стоимость лома также зависит и от пробы. Проба указывает на процент золота в составе лома.

Что сейчас происходит с ценами на золото?