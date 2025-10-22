Які ціни на золотий лом в Україні?

Зокрема 22 жовтня цінник дещо знизився, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на середу, 22 жовтня, закупівельні ціни такі:

якщо золото 333 проби – 1 862,04 гривні за грам; 375 проби – 2 096,89 гривні за грам; 500 проби – 2795,85 гривні за грам; 583 проби – 3259,96 гривні за грам; 585 проби – 3271,14 гривні за грам; 750 проби – 4193,78 гривні за грам; 900 проби – 5032,53 гривні за грам; 999 проби – 5586,11 гривні за грам.

Зверніть увагу! Вартість лому також залежить і від проби. Проба вказує на відсоток золота у складі лома.

Що наразі відбувається з цінами на золото?