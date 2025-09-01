Цены на серебро рекордно выросли: что происходит со стоимостью драгоценных металлов в сентябре
Серебро впервые с 2011 года подорожало выше 40 долларов за унцию. Это произошло на фоне растущих ожиданий снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США, что усилило интерес инвесторов к драгоценным металлам.
Какие цены на серебро?
В понедельник, 1 сентября, спотовая цена на серебро поднялась на 1,4%, достигнув 40,29 доллара за унцию. С начала года рост стоимости этого драгоценного металла превысил 40%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В начале недели стоимость драгоценных металлов увеличилась 0,7% и обновила максимум с апреля.
Почему дорожают драгоценные металлы?
Цены на драгоценные металлы получили поддержку из-за высокого спроса на "тихие гавани" в условиях геополитической напряженности и нестабильности финансовых рынков. Дополнительное давление создают регулярные нападки президента США Дональда Трампа на ФРС, что вызывает сомнения в независимости регулятора.
Важно! Для золота снижение процентных ставок считается благоприятным фактором, поскольку оно не приносит процентного дохода.
Рынки усилили надежды на то, что ФРС снизит процентные ставки на ближайшем заседании в этом месяце. Ожидается, что важный отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу, 5 сентября, укрепит эти ожидания.
Помимо инвестиционной привлекательности, серебро пользуется большим спросом в промышленности – прежде всего в технологиях чистой энергетики, включая производство солнечных панелей.
Интересно! По данным Silver Institute, рынок уже пятый год подряд сталкивается с дефицитом предложения серебра.
Инвесторы продолжают увеличивать вложения в биржевые фонды, обеспеченные серебром, и результате сократились объемы свободно доступного металла в Лондоне, что усугубило дисбаланс на рынке.
В августе приток средств фиксировался седьмой месяц подряд – это самый продолжительный рост с 2020 года.
Что важно знать о ценах на драгоценные металлы?
- Американский инвестиционный банк Citigroup изменил свой предыдущий прогноз на рынке золота, перейдя от пессимистических ожиданий к оптимистическим. По новым данным, аналитики банка прогнозируют, что уже в ближайшее время цена на драгоценный металл может достичь исторических максимумов. По их оценкам, в течение следующих трех месяцев золото может торговаться в диапазоне от 3300 до 3600 долларов за унцию.
- На рынке ювелирных изделий существуют разные виды золота, и их цена зависит не только от пробы, но и от состава сплава. Например, красное золото содержит значительную долю меди, что и придает ему характерный оттенок. Желтое золото, кроме меди, обычно содержит также серебро. Из-за большего содержания дорогого серебра и меньшего количества меди желтое золото часто стоит дороже.