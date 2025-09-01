Срібло вперше з 2011 року подорожчало вище 40 доларів за унцію. Це відбулось на тлі зростаючих очікувань зниження ключової ставки Федеральною резервною системою США, що посилило інтерес інвесторів до дорогоцінних металів.

Які ціни на срібло?

У понеділок, 1 вересня, спотова ціна на срібло піднялася на 1,4%, досягнувши 40,29 долара за унцію. З початку року зростання вартості цього дорогоцінного металу перевищило 40%, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

На початку тижня вартість дорогоцінних металів збільшилася 0,7% та оновила максимум з квітня.

Чому дорожчають дорогоцінні метали?

Ціни на дорогоцінні метали отримали підтримку через високий попит на "тихі гавані" в умовах геополітичної напруженості та нестабільності фінансових ринків. Додатковий тиск створюють регулярні нападки президента США Дональда Трампа на ФРС, що викликає сумніви в незалежності регулятора.

Важливо! Для золота зниження процентних ставок вважається сприятливим фактором, оскільки воно не приносить процентного доходу.

Ринки посилили сподівання на те, що ФРС знизить процентні ставки на найближчому засіданні цього місяця. Очікується, що важливий звіт по зайнятості в США, який вийде в п'ятницю, 5 вересня, зміцнить ці очікування.

Крім інвестиційної привабливості, срібло має великий попит в промисловості – насамперед у технологіях чистої енергетики, включаючи виробництво сонячних панелей.

Цікаво! За даними Silver Institute, ринок вже п'ятий рік поспіль стикається з дефіцитом пропозиції срібла.

Інвестори продовжують збільшувати вкладення в біржові фонди, забезпечені сріблом, і результаті скоротилися обсяги вільно доступного металу в Лондоні, що посилило дисбаланс на ринку.

У серпні приплив коштів фіксувався сьомий місяць поспіль – це найтриваліше зростання з 2020 року.

Що важливо знати про ціни на дорогоцінні метали?