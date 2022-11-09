Последние новости о ценах на нефть

Торги во вторник, 8 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 95,11 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 2,88 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 88,49 доллара за баррель. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 3,38 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,36 доллара за баррель (- 2,61 доллара);

за баррель (- 2,61 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,52 доллара за баррель (- 3,31 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

Нефть продолжает падать в цене. Это касается обеих марок нефти. Одним из важных факторов влияния на рынок стали промежуточные выборы в США, а точнее опасения по поводу официальных результатов.

Китай также все еще играет немаловажную роль для цен на нефтяные котировки. Во время последней торговой сессии колебания спроса на горючее в этой стране подтолкнули нефть к обесцениванию. Все из-за новых случаев коронавируса, сообщает издание Reuters.

Обратите внимание! Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.

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