Останні новини про ціни на нафту

Торги у вівторок, 8 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 95,11 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 2,88 долара.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 88,49 долара за барель. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 3,38 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 95,36 долара за барель (- 2,61 долара);

за барель (- 2,61 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,52 долара за барель (- 3,31 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Нафта продовжує падати в ціні. Це стосується обох марок нафти. Одним із важливих факторів вплину на ринок стали проміжні вибори у США, а точніше побоювання щодо офіційних результатів.

Китай також все ще відіграє важливу роль для цін на нафтові котирування. Під час останньої торгової сесії вагання щодо попиту на пальну у цій країні підштовхнули нафту до знецінення. Усе через нові випадки коронавірусу, повідомляє видання Reuters.

Зверніть увагу! Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

Прогнози від експертів: