Актуальні дані про ціни на нафту
У четвер, 27 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 95,94 долара. З початку сесії котирування цієї марки подорожчали на 0,26%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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А от контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 88,09 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні 0,20%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 95,90 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 88,07 долара за барель.
Що відбувається на ринку нафти
Зростанню цін на ринку сприяє рекордний експорт нафти з США. Ще один фактор впливу – послаблення позицій американського долара. Водночас подорожчання сировини стримують побоювання щодо попиту в Китаї, який є другою економікою у світі та одним із найбільших споживачів енергії у світі, пише Yahoo!Finance.
Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.