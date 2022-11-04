Актуальные данные о ценах на нефть
Торги в четверг, 3 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 94,67 доллара. С начала сессии котировки этой марки упали в цене на 1,5%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 1,51 доллара.
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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 88,17 доллара за баррель. С начала торгов эта марка упала в цене на 2%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, обесценивание сырья составляет 1,97 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,67 доллара за баррель (-1,61 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,97 доллара за баррель (-2,19 доллара).
Факторы влияния на рынке нефти
На рынке нефти зафиксировали очередной спад, поскольку Китай решил не отказываться от политики нулевой толерантности к коронавирусу. Второй фактор влияния – очередное поднятие ставок в США, которое подтолкнуло доллар США к росту и поддержало опасения по поводу рецессии, которая снизит спрос на рынке. С другой стороны потери на рынке были ограничены из-за беспокойства относительно предложения, пишет Reuters.
Прогнозы от экспертов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.