Актуальні дані про ціни на нафту
Торги у четвер, 3 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 94,67 долара. З початку сесії котирування цієї марки впали в ціні на 1,5%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 1,51 долара.
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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 88,17 долара за барель. Від початку торгів ця марка впала в ціні на 2%. Тоді як порівняно з попереднім торговим днем, знецінення сировини становить 1,97 долара.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 94,67 долара за барель (-1,61 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,97 долара за барель (- 2,19 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
На ринку нафти зафіксували черговий спад, оскільки Китай вирішив не відмовлятися від політики нульової толерантності до коронавірусу. Другий фактор впливу – чергове підняття ставок у США, які підштовхнуло долар США до зростання та підтримало побоювання щодо рецесії, яка знизить попит на ринку. З іншої сторони втрати на ринку були обмеженими через занепокоєння стосовно пропозиції, пише Reuters.
Прогнози від експертів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.