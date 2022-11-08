Последние новости о ценах на нефть

Торги в понедельник, 7 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 97,99 доллара. С начала сессии котировки этой марки упали в цене на 0,59%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подешевело на 0,65 доллара.

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Контракты на американскую нефть, которая известна как West Texas Intermediate, стоят 91,87 доллара. за баррель. С начала торгов эта марка снизилась в цене на 0,80%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подешевело на 0,73 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 97,97 доллара за баррель (- 0,74 доллара);

за баррель (- 0,74 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 91,83 доллара за баррель (-0,78 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник стоимость обеих марок нефти упала, нивелировав в некоторой степени стремительное подорожание сырья в прошлую пятницу. Тогда цены выросли в среднем на 5%, взлетев до максимума за более чем 2 месяца.

В этот раз на динамику нефтяных котировок существенно повлияли смешанные сигналы от Китая по поводу политики нулевой терпимости к коронавирусу, пишет Reuters. Напомним, что в стране до сих пор остается важным фактором влияния. Потенциально официальный Пекин может принять решение об ослаблении строгих коронавирусных ограничений.

Обратите внимание! Поднебесная – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.

Прогнозы от экспертов: