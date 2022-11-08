Останні новини про ціни на нафту

Торги у понеділок, 7 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 97,99 долара. З початку сесії котирування цієї марки впали в ціні на 0,59%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подешевшала на 0,65 долара.

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Контракти на американську нафту, яка відома від як West Texas Intermediate, коштують 91,87 долара за барель. Від початку торгів ця марка впала в ціні на 0,80%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подешевшало на 0,73 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 97,97 долара за барель (- 0,74 долара);

за барель (- 0,74 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 91,83 долара за барель (- 0,78 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Під час торгів у понеділок вартість обох марок нафти впала, нівелювавши певною мірою стрімке подорожчання сировини минулої п'ятниці. Тоді ціни зросли в середньому на 5%, злетівши до максимуму за більше ніж 2 місяці.

Цього разу на динаміку нафтових котирувань суттєво вплинули змішані сигнали від Китаю щодо політики нульової терпимості до коронавірусу, пише Reuters. Нагадаємо, що в країні це досі залишається важливим фактором впливу. Потенційно офіційний Пекін може ухвалити рішення про послаблення суворих коронавірусних обмежень.

Зверніть увагу! Піднебесна – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

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