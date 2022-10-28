Актуальные данные о ценах на нефть

В пятницу, 28 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 96,04 доллара. С начала сессии котировки этой марки подешевели на 0,95%, согласно данным Finance! Yahoo.

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Параллельно контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 88,09 доллара за баррель. С начала торгов эта марка потеряла 1,11%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,97 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,95 доллара за баррель.

Что происходит на рынке нефти

На рынке нефти зафиксировали спад из-за Китая, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших импортеров сырья. Дело в том, что в этой стране действует политика нулевой терпимости к коронавирусу, который до сих пор является проблемой.

Соответственно это приводит к новым и новым локдаунам, а также замедлению экономики Китая;

В этот раз в стране решили расширить ограничения.

В целом нефть была готова к фиксированию недельного роста на фоне положительных данных об экономике и опасениях по предложению, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов: