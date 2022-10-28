Актуальні дані про ціни на нафту
У п'ятницю, 28 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 96,04 долара. З початку сесії котирування цієї марки подешевшали на 0,95%, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Паралельно контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 88,09 долара за барель. Від початку торгів ця марка втратила 1,11%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 95,97 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,95 долара за барель.
Що відбувається на ринку нафти
На ринку нафти зафіксували спад через Китай, який є другою економікою у світі та одним із найбільших імпортерів сировини. Річ у тому, що в цій країні діє політика нульової терпимості до коронавірусу, який досі є проблемою.
- Відповідно це призводить до нових, й нових локдаунів, а також сповільнення економіки Китаю;
- Цього разу в країні вирішили розширити обмеження.
Загалом нафта була готова до фіксування тижневого зростання на фоні позитивних даних про економіку та побоювань щодо пропозиції, пише Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.