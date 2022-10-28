Актуальні дані про ціни на нафту

У п'ятницю, 28 жовтня, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 96,04 долара. З початку сесії котирування цієї марки подешевшали на 0,95%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Паралельно контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 88,09 долара за барель. Від початку торгів ця марка втратила 1,11%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 95,97 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 87,95 долара за барель.

Що відбувається на ринку нафти

На ринку нафти зафіксували спад через Китай, який є другою економікою у світі та одним із найбільших імпортерів сировини. Річ у тому, що в цій країні діє політика нульової терпимості до коронавірусу, який досі є проблемою.

Відповідно це призводить до нових, й нових локдаунів, а також сповільнення економіки Китаю;

Цього разу в країні вирішили розширити обмеження.

Загалом нафта була готова до фіксування тижневого зростання на фоні позитивних даних про економіку та побоювань щодо пропозиції, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: