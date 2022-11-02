Актуальные данные о ценах на нефть
В среду, 2 ноября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 96,18 доллара. С начала сессии котировка этой марки выросла в цене на 1,62%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 0,94 доллара.
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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 90,14 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 2%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 1,69 доллара.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 96,28 доллара за баррель (+1,42 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 90,16 доллара за баррель (+1,54 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть выросли в среду, 2 октября, накануне ожидаемого решения Федерального резерва об очередном поднятии ставок. Таким образом, американский центробанк пытается унять инфляцию в стране.
Также подорожание нефти поддержало сокращение объемов запасов нефти в США, поскольку компании активизировали свою деятельность в преддверии отопительного сезона, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.