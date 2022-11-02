Актуальні дані про ціни на нафту

У середу, 2 листопада, барель нафти Brent торгується за ціною на рівні 96,18 долара. З початку сесії котирування цієї марки зросла в ціні на 1,62%, згідно з даними Finance!Yahoo. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 0,94 долара.

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Паралельно контракти на американську нафту – West Texas Intermediate – коштують 90,14 долара за барель. Від початку торгів ця марка виросла в ціні на 2%. Тоді як порівняно з попереднім торговим днем, сировина подорожчала на 1,69 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 96,28 долара за барель (+ 1,42 долара);

за барель (+ 1,42 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 90,16 долара за барель (+ 1,54 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Ціни на нафту зросли в середу, 2 жовтня, напередодні очікуваного рішення Федерального резерву про чергове підняття ставок. Таким чином, американський центробанк намагається вгамувати інфляцію в країні.

Подорожчання нафти підтримало скорочення обсягів запасів нафти у США, оскільки компанії активізували свою діяльність напередодні опалювального сезону, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: