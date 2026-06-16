Почему растет цена на золото?

Предварительное мирное соглашение между США и Ираном ослабило надежду на то, что повышение ставки ФРС состоится, сообщает Reuters.

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Отметим, что все детали соглашения между США и Ираном пока неизвестны. Однако в настоящее время обе страны готовятся соблюдать режим прекращения огня. В течение 60 дней. За это время переговорщики из Вашингтона и Тегерана должны договориться по ряду вопросов. В частности, обсудить ядерную программу Ирана.

С позднего вечера четверга цены на золото хорошо растут благодаря новостям из Ирана. Я думаю, что этот эйфорический рост может продлиться еще несколько дней, кульминацией которого станет церемония подписания в пятницу,

– подчеркнул аналитик Marex Эдвард Мейр.

В настоящее время рынок не ожидает, что ставки в этом году снизятся. Если опираться на инструмент CME FedWatch:

в декабре повышения ставки в США ожидали 57%;

а после новостей о мирном соглашении это число выросло до 70% еще на прошлой неделе.

Сейчас рынок ждет комментариев представителей ФРС. В частности, нового председателя – Кевина Уорша.

Рынки ожидают, что в этом году снижения ставок не будет. Если Ворш даст понять, что хотя бы одно снижение может быть рассмотрено позже в этом году, доллар должен еще больше снизиться, и мы можем увидеть очередной рост золота,

– подчеркнул Мейр.

Сейчас доллар держится вблизи 10-дневных минимумов. Соответственно, слитки в американской валюте стали дешевле для владельцев других валют.

В то же время возможна и другая ситуация. Повышение ставок давит на золото. Фактически, из-за такой ситуации этот металл теряет свою привлекательность, ведь он не приносит дохода.

Как изменилась цена на золото 16 июня 2026 года?

Спотовая цена на золото увеличилась на 0,3%. Она выросла до 4 317,43 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе, в свою очередь, снизились на 0,3%. Они упали до 4 338,70 доллара за унцию.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы 16 июня 2026 года?