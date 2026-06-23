Що відбувається з цінами на золото

Це посилило тиск на дорогоцінний метал, який не приносить відсоткового доходу, про що пише Reuters.

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Спотове золото подешевшало на 1,8% – до 4 116,07 долара за унцію. Раніше ціна опускалася до 4 090,27 долара за унцію – найнижчого рівня з 11 червня

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у серпні втратили 1,6%, знизившись до 4 133,70 долара за унцію.

Аналітик ActivTrades Рікардо Евангеліста пояснив, що сильний долар, додатково підтриманий більш жорсткими сигналами від ФРС, створює перешкоди для зростання цін на золото.

Долар США досяг найвищого рівня з травня минулого року після того, як майже половина членів ФРС на засіданні вказали, що очікують підвищення ставок цього року. Трейдери також значно підвищили свої ставки на посилення монетарної політики.

Аналітикиня Standard Chartered Сьюкі Купер додала, що після укладення мирної угоди з Іраном ринок золота розраховував, що психологічний рівень у 4 000 доларів за унцію стане підтримкою. Але зараз інвестори схильні продавати золото під час будь-яких цінових підйомів.

Аналітик Deutsche Bank Майкл Сюе у своїй записці повідомив, що за оновленим базовим сценарієм банк очікує зростання ціни золота до 4 800 доларів за унцію в четвертому кварталі за умови, що ФРС тривалий час не змінюватиме ставки. Водночас ризиковий сценарій із 3 – 4 підвищеннями ставок може призвести до падіння ціни золота до 3 800 доларів за унцію.

Ціни на золото завжди "страждають" через долар. Його зміцнення призводить до падіння цін на популярний метал. Однак, інші метали теж можуть впасти у ціні через сильну валюту. Зокрема, мова йде про срібло, платину, паладій. Але золото є особливо чутливим до курсу.

Що ще відомо про ціни на золото

Нагадаємо, що минулого тижня золото навпавки зростало у ціні. Причиною стала домовленість між Іраном та США.

А 15 червня ціна на золото сягнула тижневого максимуму. Вона зросла на 2,7% – до 4 334,48 долара за унцію.