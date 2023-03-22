Выделяют два основания для дальнейшего удорожания золота: проблемы классических банков и очередное поднятие базовой ставки Федеральным резервом. Благодаря этому драгоценный металл может установить новый исторический рекорд на рынке.

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Золото укрепляет позиции на рынке

Пока золото торгуется на рынке по цене на уровне 1943 долларов за унцию, по данным Kitco. В понедельник, 21 марта, драгметалл подорожал до пикового уровня с марта 2022 года. В целом с начала весны этого года золото успело укрепить свои позиции на рынке примерно на 10% на фоне крушения американского банка SVB.

По данным Refinitiv, последний исторический максимум для золота был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда цена составляла 2017 долларов за унцию. Фактор, способствующий дальнейшему росту цен на золото, – спрос со стороны центральных банков. Всемирный золотой совет, к примеру, предоставил следующие данные:

В 2022 году спрос на золото возрос до максимума 11 лет ;

; Ключевая причина – сумасшедшие объемы покупок центральными банками;

В прошлом году регуляторы приобрели 1136 тонн металла, что является максимумом за 55 лет.

Новые прогнозы экспертов

Старший рыночный аналитик OANDA считает, что в последующие несколько месяцев на рынке зафиксируют мощную динамику драгоценного металла.

Похоже, звезды сошлись для золота. И вскоре оно может пробить новые максимумы,

– добавил эксперт.

Руководитель отдела руководитель в компании драгоценных металлов MKS Pamp заявил, что Федеральному резерву придется делать выбор между борьбой с инфляцией и рецессией. По его словам, любой из этих вариантов благоприятен для золота. Эксперт ожидает роста стоимости металла до 2200 долларов за унцию.

Генеральный директор Wheaton Precious Metals убежден, что постоянная скупка золота центральным банком – это хороший сигнал для долгосрочных цен. Он прогнозирует, что стоимость металла достигнет отметки в 2500 долларов за унцию.

Положительные прогнозы для золота обнародовали и в Fitch Solutions: