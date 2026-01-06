Снова летят вверх: как изменились цены на драгоценные металлы 6 января
- 6 января стоимость золота выросла на 0,4% до 4 463,63 доллара за унцию, хотя еще не достигла рекордного значения 4 549,71 доллара.
- Цена на серебро выросла на 2,8% до 78,64 доллара за унцию, завершив 2025 год с годовым приростом в 147%.
6 января стоимость драгоценных металлов продолжила расти. В частности, речь идет о серебре и золоте. Этому способствовало много факторов, в том числе –напряжение в Венесуэле.
Что происходит с ценой на золото 6 января 2025 года?
Сегодня золото достигло недельного максимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По состоянию на 6 января, золото подорожало на 0,4%. Теперь этот металл стоит – 4 463,63 доллара за унцию.
В то же время оно еще не достигло рекордного значения, установленного в 2025 году. Напомним, 26 декабря максимум стоимости этого металла зафиксировался на уровне – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Интересно! В прошлом году золото выросло в цене на 64%. Это самый большой годовой рост с 1979 года. Этому способствовала геополитическая нестабильность, которая царила в мире в 2025.
Что способствует подорожанию золота сейчас:
- комментарии представителей ФРС, которые подтвердили, что в 2026 году ставка может быть снижена дважды;
- геополитическая нестабильность и соответствующий рост спроса на безопасные активы из-за этого.
Инвесторы сейчас ожидают как минимум двух снижений ставок в этом году, одновременно они ждут отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, который должен быть опубликован в пятницу, чтобы получить дополнительные сигналы по монетарной политике,
– указывает издание.
Как изменилась цена на серебро сегодня?
Стоимость серебра сегодня выросла на – 2,8%. Цена этого металла составила – 78,64 доллара за унцию
Серебро завершило 2025 год с годовым приростом в 147%, значительно опередив золото, и это был лучший год за всю историю наблюдений,
– указывает издание.
Какие цены на другие драгоценные металлы сейчас?
Спотовая стоимость платины сегодня выросла на – 2%. Теперь этот металл стоит – 2 315,69 доллара за унцию. В прошлый понедельник цена платины достигла максимального значения – 2 478,50 доллара за унцию.
Палладий, в свою очередь, 6 января подорожал на 2,2%. Теперь он стоит – 1 745,68 доллара за унцию.