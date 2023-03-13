Напомним, что в США разворачивается новый кризис в банковском секторе. Среди причин коллапс Silicon Valley Bank. Например, эта ситуация давит на доллар.

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В Британии американский банк приобрели за 1 фунт

В то же время известный британский банк решил приобрести филиал Silicon Valley Bank в стране, заплатив всего 1 фунт или 1,21 доллара США. Соответствующую информацию подтвердили на официальном сайте HSBC.

Генеральный директор HSBC добавил, что это стратегический шаг для их бизнеса в Великобритании. Капитал Silicon Valley Bank в стране оценивают в примерно 1,4 миллиарда фунтов (1,7 миллиарда долларов).

Согласно последним данным американский банк имел кредитов 5,5 миллиарда фунтов (6,7 миллиарда долларов) и 6,7 миллиарда фунтов (8,1 миллиарда долларов) депозитов по состоянию на 10 марта 2023 года. В целом за 2022 год Silicon Valley Bank получил прибыль в размере. 88 миллионов фунтов (106,5 миллиона долларов) до вычета налогов.

Эту ситуацию прокомментировал и один из политиков Великобритании. Речь идет о Джереми Ханте. По его словам, правительство страны и Банк Англии способствовали заключению вышеупомянутого соглашения.

Депозиты будут под защитой без поддержки налогоплательщиков,

– написал он в твиттер.

Покупка Silicon Valley Bank в Британии – это следствие закрытия главного офиса американскими регуляторами. Банк передали Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

В то же время Банк Англии заявил, что присутствие отделения финансового учреждения США в Великобритании было ограничено, а также не выполняло критически важные функции для финансовой системы страны.