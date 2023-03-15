Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 14 марта, нефть Brent торговалась по цене на уровне 77,45 доллара за баррель. В целом за день сырье подешевело на 3,32 доллара или 4,1%.

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Американская нефть под маркой West Texas Intermediate завершила этот торговый день с ценой на уровне 71,33 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла в цене 3,47 доллара или 4,6%, пишет издание Reuters.

Ключевые факторы воздействия

В общем цены на нефть упали до минимума за последние три месяца. Речь идет о спаде в среднем более чем 4%. Среди ключевых причин, спровоцировавших стремительное обесценивание, новые данные об инфляции в США, которая остается на достаточно высоком уровне, а также крах нескольких американских банков.

Среди них банкротство Silicon Valley Bank, который входил в первую двадцатку крупнейших банков в стране. Это спровоцировало волну страхов по поводу начала потенциального финансового кризиса. Следовательно, это угроза для спроса на нефть, сообщает Reuters.