Главные изменения на рынке нефти
За последнюю неделю эталонные бренды нефти завершили с ростом 2%. Серьезную роль в стоимости сырья сыграли перебои поставками из Ливии и Нигерии. Это событие в очередной раз "подогрело" опасения по поводу усложнения ситуации на рынке нефти в ближайшие месяцы, пишет Reuters
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В пятницу, 14 июля, нефть под брендом Brent торговалась на уровне 79,87 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 1,49 доллара или 1,8%.
Марка нефти West Texas Intermediate, также известная на рынке как WTI, завершила торговую сессию с ценой на уровне 75,42 доллара за баррель. Американская нефть подешевела на 1,47 доллара или 1,9%, сообщает издание Reuters.
Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent стоит 79,87 доллара за баррель (-1,83%);
- Марка WTI торгуется на уровне 75,42 доллара за баррель (-1,91%).