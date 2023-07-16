Главные изменения на рынке нефти

За последнюю неделю эталонные бренды нефти завершили с ростом 2%. Серьезную роль в стоимости сырья сыграли перебои поставками из Ливии и Нигерии. Это событие в очередной раз "подогрело" опасения по поводу усложнения ситуации на рынке нефти в ближайшие месяцы, пишет Reuters

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В пятницу, 14 июля, нефть под брендом Brent торговалась на уровне 79,87 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 1,49 доллара или 1,8%.

Марка нефти West Texas Intermediate, также известная на рынке как WTI, завершила торговую сессию с ценой на уровне 75,42 доллара за баррель. Американская нефть подешевела на 1,47 доллара или 1,9%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 79,87 доллара за баррель (-1,83%);

за баррель (-1,83%); Марка WTI торгуется на уровне 75,42 доллара за баррель (-1,91%).

Напомним, что предыдущую неделю обе марки нефти закончили с пиковыми ценами с мая 2023 года.