Сколько сегодня стоит грамм золота?
НБУ устанавливает закупочную стоимость с учетом мировых цен на драгоценные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Стоимость грамма, в зависимости от категории:
- банковское золото, то есть металл наивысшей пробы имеет цену – 5 104,89 гривны за грамм;
- этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 089,58 гривны за грамм;
- золото, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 053,84 гривны за грамм.
Какие цены на серебро сегодня?
- Стоимость серебра наивысшей пробы выросла. Этот металл за грамм теперь стоит – 62,45 гривны.
- А вот этот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит несколько меньше. Сейчас его цена – 59,33 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на драгоценные металлы?
Золото рекордно подорожало. В октябре его максимальная стоимость достигла – 3 895,09 доллара за унцию. Впоследствии этот металл несколько подешевел.
По состоянию на 2 октября, спотовая стоимость серебра выросла на 0,3%. Цена за унцию достигла 47,46 доллара, сообщает Reuters.
Дорожают не только серебро и золото. Другие металлы также начали расти в цене. В частности, платина только за 2 октября увеличилась в цене на 1,9%. Тогда же она достигла цены – 1 587,01 доллара за унцию.