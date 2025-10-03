Золото рекордно подорожало. В октябре его максимальная стоимость достигла – 3 895,09 доллара за унцию. Впоследствии этот металл несколько подешевел.

Дорожают не только серебро и золото. Другие металлы также начали расти в цене. В частности, платина только за 2 октября увеличилась в цене на 1,9%. Тогда же она достигла цены – 1 587,01 доллара за унцию.