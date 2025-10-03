Сколько сегодня стоит грамм золота?

НБУ устанавливает закупочную стоимость с учетом мировых цен на драгоценные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Стоимость грамма, в зависимости от категории:

  • банковское золото, то есть металл наивысшей пробы имеет цену – 5 104,89 гривны за грамм;
  • этот металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 089,58 гривны за грамм;
  • золото, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 053,84 гривны за грамм.

Какие цены на серебро сегодня?

  • Стоимость серебра наивысшей пробы выросла. Этот металл за грамм теперь стоит – 62,45 гривны.
  • А вот этот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит несколько меньше. Сейчас его цена – 59,33 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы?

  • Золото рекордно подорожало. В октябре его максимальная стоимость достигла – 3 895,09 доллара за унцию. Впоследствии этот металл несколько подешевел.

  • По состоянию на 2 октября, спотовая стоимость серебра выросла на 0,3%. Цена за унцию достигла 47,46 доллара, сообщает Reuters.

  • Дорожают не только серебро и золото. Другие металлы также начали расти в цене. В частности, платина только за 2 октября увеличилась в цене на 1,9%. Тогда же она достигла цены – 1 587,01 доллара за унцию.