Актуальные данные о ценах на нефть
В пятницу, 7 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 97,78 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 3,56%. По сравнению с предыдущим торговым днем, фактически сырье подорожало на 2,86 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 92,58 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 3,56 доллара. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 4,67%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 97,79 доллара за баррель (+2,84 доллара),
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 92,51 доллара (+3,49 доллара).
Факторы влияния на рынке нефти
В среду, 5 октября, в ОПЕК+ приняли решение о сокращении объемов добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это самое большое уменьшение с 2020 года, когда в мире царила пандемия коронавируса.
Так что этот фактор остается одним из ключевых на рынок. В то время как цены на нефть не только достигли рекордного уровня за последние 5 недель, но и растут, несмотря на опасения относительно рецессии и дальнейшего повышения процентных ставок центробанками в мире, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, тогда как в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.