Актуальные данные о ценах на нефть

В пятницу, 7 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 97,78 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 3,56%. По сравнению с предыдущим торговым днем, фактически сырье подорожало на 2,86 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 92,58 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 3,56 доллара. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 4,67%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 97,79 доллара за баррель (+2,84 доллара),

за баррель (+2,84 доллара), Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 92,51 доллара (+3,49 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

В среду, 5 октября, в ОПЕК+ приняли решение о сокращении объемов добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Это самое большое уменьшение с 2020 года, когда в мире царила пандемия коронавируса.

Так что этот фактор остается одним из ключевых на рынок. В то время как цены на нефть не только достигли рекордного уровня за последние 5 недель, но и растут, несмотря на опасения относительно рецессии и дальнейшего повышения процентных ставок центробанками в мире, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть