Как Сидни Суини заработала свое состояние?

Источники ее доходов Суини разнообразны. Она заработала не менее 2 миллиона долларов за участие в фильме "Люблю тебя ненавидеть", пишет 24 Канал со ссылкой на Hollywood Life.

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Суини также получила значительные гонорары за роли в других проектах, таких как "Мадам Паутина" и "Проклятая дева". После утверждения на роль в будущей "Служанке" актрисе, по сообщениям, предложили 7,5 миллиона долларов.

Интересно! Суини активно работает и как продюсер под лейблом Fifty-Fifty Films Она участвует в создании фильмов, зарабатывая, по разным данным, от 1 до 2 миллионов долларов за проект.

Значительный доход актрисе приносят и рекламные контракты: Сидни сотрудничала с такими брендами, как Armani Beauty, Laneige, Miu Miu, Guess и Ford. Она также вкладывает средства в недвижимость, продав несколько домов и инвестирует в объекты в Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Интересно! В 2024 году она запустила успешный бренд товаров для дома и ухода за телом, чья продукция быстро стала вирусной в интернете.

Несмотря на видимый успех, Суини неоднократно говорила о финансовом давлении, с которым сталкиваются актеры в Голливуде. По ее словам, даже с успешным портфелем она не может позволить себе долгие перерывы из-за высоких расходов.

Почему возмутились на рекламу джинсов?

Однако финансовые успехи Суини сейчас под угрозой из-за резонансной рекламы бренда American Eagle, запущенной в июле 2025 года. Кампания получила название "У Сидни Суини отличные джинсы".

Важно! Это игра слов на созвучии genes (гены) и jeans (джинсы). То есть этот слоган можно трактовать, как: "У Сидни Суини отличные гены".

Кампанию обвинили в безвкусице, а некоторые даже в пропаганде евгенических идей. Критики сравнили ее с риторикой, напоминающей нацистскую пропаганду, из-за акцента на внешности белой голубоглазой блондинки и фразу о "прекрасных генах".

Какое состояние у Сидни Суини?

По разным данным на 2025 год состояние Суини оценивается примерно в 40 миллионов долларов. Но остается открытым вопрос: не подорвет ли неудачная рекламная кампания ее репутацию и дальнейшие карьерные перспективы.