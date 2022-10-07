Актуальні дані про ціни на нафту

У п'ятницю, 7 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 97,78 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 3,56%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактично сировина подорожчала на 2,86 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 92,58 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 3,56 долара. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 4,67%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 97,79 долара за барель (+ 2,84 долара),

за барель (+ 2,84 долара), Барель американської нафти WTI торгується за ціною 92,51 долара (+ 3,49 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

У середу, 5 жовтня, в ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на добу. Це найбільше зменшення з 2020 року, коли у світі панувала пандемія коронавірусу.

Тож цей фактор залишається одним із ключових на ринок. Тоді як ціни на нафту не лише досягли рекордного рівня за останні 5 тижнів, але й зростають попри побоювання щодо рецесії та подальшого підвищення процентних ставок центробанками у світі, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту