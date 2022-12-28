Последние изменения на рынке нефти
Во время торгов во вторник, 27 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 84,33 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 0,41 доллара или 0,5% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 79,53 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело всего на 3 цента, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,64 доллара за баррель (+0,86%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 79,80 доллара за баррель (+0,24% доллара).
Главные факторы воздействия
В начале торговой сессии обе марки нефти достигли самого высокого уровня после 5 декабря 2022 года. Напомним, что именно тогда начало работать как частичное эмбарго от ЕС для российской нефти, так и ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель. В понедельник, 26 декабря, торги по США и Великобритании были закрыты из-за праздников.
В общем, ситуация на рынке черного золота была стабильной после достижения максимума за три недели. Этому способствовало то, что в США возобновили некоторые электростанции, которые до этого были вынуждены приостановить свою деятельность в связи с погодными условиями. Это нивелировало рост цен на фоне ожидаемых после новостей из Китая по смягчению коронавирусных ограничений.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель;