Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 27 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на ринку за ціною на рівні 84,33 долара за барель. Сировина виросла в ціні на 0,41 долара або 0,5% під час торгової сесії.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 79,53 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала всього на 3 центи, згідно з даними Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,64 долара за барель (+ 0,86%);

за барель (+ 0,86%); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 79,80 долара за барель (+ 0,24% долара).

Головні фактори впливу

На початку торгової сесії обидві марки нафти досягли найвищого рівня після 5 грудня 2022 року. Нагадаємо, що саме тоді почало працювати як часткове ембарго від ЄС для російської нафти, так і цінова стеля на рівні 60 доларів за барель. У понеділок, 26 грудня, торги у США та Великій Британії були закриті через свята.

Загалом ситуація на ринку чорного золота була стабільною після досягнення максимуму за три тижні. Цьому сприяло те, що у США відновили роботу деякі електростанції, які до цього були змушені призупинити свою діяльність у зв'язку з погодними умовами. Це нівелювало зростання цін на тлі сподіваній, які виникли після новин із Китаю щодо пом'якшення коронавірусних обмежень.

Прогнози експертів щодо цін на нафту: